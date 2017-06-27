Леди Босс выбрали себе подопечных в минском зоопарке

Акцию «Зоопарк ищет друзей» проводит Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и зоопарк при поддержке Lady.tut.by. Любая компания или предприятие может взять опеку над животным зоопарка и перечислять средства на его содержание. Первыми это сделали Леди Босс.

Вера Быкова — учредитель ЧУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — начальная школа «Апельсин» выбрала попугая ара, Ирина Тарасевич — соучредитель, финансовый директор компании «Ирен ЭСТЕТ» - лань, Валентина Неизвестная — управляющий партнер «РСМ Бел Аудит» - фазана, Екатерина Варганова — руководитель пряничной мастерской «Pernik.by» - ламу, Юлия Забабуха — генеральный директор компании «Унибелус» - благородного оленя. Именно этим животным в течение ближайшего года и будут помогать девушки и их компании.

Благородный олень нашел отклик в сердце каждой леди, но первой, кто решился на его опеку, была Юлия Забабуха.

- Компания «Унибелус», - поделилась Юлия Забабуха, – это социально ответственный бизнес. Поэтому мы берём шефство над благородным оленем, который содержится в Минском зоопарке.-

Почему олень? Ответ прост. Олень является символом воина, благородства. Оленя в разных культурах рассматривают как олицетворение борьбы со злом. Как и компания «Унибелус», олень символизирует безопасность.

- У меня двое детей, - рассказывает Екатерина Варганова, - которые обожают мультфильмы. Их любимый мультипликационный персонаж – лама, так что мы часто приходим в зоопарк, чтобы посмотреть на это животное, теперь же будем знать, что в ее содержании есть и наш вклад.

Приехав для торжественного подписания документов в зоопарк, Леди Босс не смогли не «встретиться» со своими подшефными: для девушек была организована целая экскурсия по зоопарку.

- Компания «Ирэн Эстет», - отметила Ирина Тарасевич, - взяла шефство над грациозной ланью. Уже издалека, увидев в клетке животное и еще не зная, что это лань, я почувствовала сердцем, что хочу шефствовать именно над ним. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что это она – наша лань! Грация, красота, стремительность - вот что объединяет!

Участниц проекта приветствовали председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк и директор Минского зоопарка Сергей Киселев.

Сергей Киселев отметил, что во все времена деловые люди помогали тем, кто в этом нуждается. Он поблагодарил Леди Босс за их добрые дела для Минского зоопарка.

- Отрадно понимать, - высказал свое мнение директор, - что уверенные в себе дамы, которые состоялись в бизнесе и руководят компаниями, находят время и желания помогать другим. Животные ждут помощи, внимания и душевного тепла. Это акция необходима не только зоопарку, но и всем нам!

Присоединиться к акции стать другом зоопарка могут все предприятия и компании. Давайте вместе сделаем мир добрее и лучше!