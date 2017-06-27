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27. 06. 2017

Леди Босс выбрали себе подопечных в минском зоопарке

Участницы проекта «Леди Босс-2017» запустили в минском зоопарке бумеранг добрых дел акции «Зоопарк ищет друзей».

Акцию «Зоопарк ищет друзей» проводит Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды  и зоопарк при поддержке Lady.tut.by. Любая компания или предприятие может взять опеку над животным зоопарка и перечислять средства на его содержание. Первыми это сделали Леди Босс.
 
 
Вера Быкова — учредитель ЧУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — начальная школа «Апельсин» выбрала попугая ара, Ирина Тарасевич — соучредитель, финансовый директор компании «Ирен ЭСТЕТ» - лань, Валентина Неизвестная — управляющий партнер «РСМ Бел Аудит» - фазана, Екатерина Варганова — руководитель пряничной мастерской «Pernik.by» - ламу, Юлия Забабуха — генеральный директор компании «Унибелус» - благородного оленя. Именно этим животным в течение ближайшего года и будут помогать девушки и их компании.
 
 
Благородный олень нашел отклик в сердце каждой леди, но первой, кто решился на его опеку, была Юлия Забабуха.
 
- Компания «Унибелус», - поделилась Юлия Забабуха,  – это социально ответственный бизнес. Поэтому мы берём шефство над благородным оленем, который содержится в Минском зоопарке.- 
Почему олень? Ответ прост. Олень является символом воина, благородства. Оленя в разных культурах рассматривают как олицетворение борьбы со злом. Как и компания «Унибелус», олень символизирует безопасность.
 
- У меня двое детей, - рассказывает Екатерина Варганова, - которые обожают мультфильмы. Их любимый мультипликационный персонаж – лама, так что мы часто приходим в зоопарк, чтобы посмотреть на это животное, теперь же будем знать, что в ее содержании есть и наш вклад.
 
Приехав для торжественного подписания документов в зоопарк, Леди Босс не смогли не «встретиться» со своими подшефными: для девушек была организована целая экскурсия по зоопарку.
 
 
- Компания «Ирэн Эстет», - отметила Ирина Тарасевич, - взяла шефство над грациозной ланью. Уже издалека, увидев в клетке животное и еще не зная, что это лань, я почувствовала сердцем, что хочу шефствовать именно над ним. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что это она – наша лань! Грация, красота, стремительность - вот что объединяет!
 
Участниц проекта приветствовали председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды  Сергей Масляк и директор Минского зоопарка Сергей  Киселев. 
 
Сергей Киселев отметил, что во все времена деловые люди помогали тем, кто в этом нуждается. Он поблагодарил Леди Босс за их добрые дела для Минского зоопарка.
 
- Отрадно понимать, -  высказал свое мнение директор, - что уверенные в себе дамы, которые состоялись в бизнесе и руководят компаниями, находят время и желания помогать другим. Животные ждут помощи, внимания и душевного тепла. Это акция необходима не только зоопарку, но и всем нам!
 
Присоединиться к акции стать другом зоопарка могут все  предприятия и компании. Давайте вместе сделаем мир добрее и лучше!
 

 
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