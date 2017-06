В Минске пройдет конференция по развитию карьеры для IT-специалистов

В Беларуси 22 июля впервые пройдет конференция, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Career Development Day 2017 пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.

Фокус тем: "Персональный план развития карьеры в IT", "Можно ли развить soft skills и как это сделать?", "Переход из инженерных специальностей в менеджерские", "Как прокачать язык для работы в IT?", "Как найти свою IT-компанию?", "Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться".

Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.

Перед участниками конференции выступят: Алена Волчек, Belhard, Сергей Работай, InData Labs, Анастасия Герасимова, Яндекс, Никита Дунец, R-Style Lab, Таисия Пастухова, СофтТеко, Амина Идигова, консультант по развитию карьеры, Михаил Хазан, ПВТ, многие другие.

Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.

Партнеры мероприятия: МТБанк, СофтТеко, StaffPark.