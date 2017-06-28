«Криница» выпустила лимитированную серию пива «Легенды Менску»

В Минске состоялась презентация лимитированной серии пива «Крынiца Прэмiум» «Легенды Менску», выпущенная к 950-летию столицы. Презентация «Легенд Менску» прошла в уютном «Красном дворике» по ул. Революционная, который так прозвали минчане.

В честь юбилея Минска «Криница» разработала нестандартную авторскую упаковку для пива «Крынiца Прэмiум» (сорт варится по традиционной рецептуре при длительном процессе созревания). На упаковке - легенды в виде трех графических образов.

«Легенды Менску» - это три упаковки с наиболее известными минскими легендами: о Менеске — основателе Менска («Каменныя млыны Менеска»), Белой Пани Ядвиге Любанской («Таямніцы Лошыцкай сядзібы») и привидении мэра в городской ратуше («Прывід мясцовай ратушы»). Каждую из легенд можно прочесть на банке. Их тексты создают ощущение, будто истории рассказаны кем-то из горожан.

Дизайн-концепция упаковки разработана Денисом Серебряковым. Для каждой из легенд были созданы уникальные графические образы и специально спроектированный шрифт, который объединил графику и содержание историй.

Александр Кижук, генеральный директор компании «Криница», уверена, что легенда и история важны для каждого города: «Нам всегда была интересна история нашего города, процесс его развития. Поэтому мы хотели сделать комплимент городу. Для каждого города важны его легенды. Истории, которые передаются из уст в уста и создают особый и неповторимый шарм. Современный Минск быстро развивается. И важно, что к этому приложили руку сами горожане, которые не пассивно ждут изменений, а активно проявляют себя в городской жизни».

В рамках презентации прошло ток-шоу с участием Юрия Таубкина (архитектор, художник и соорганизатор Minsk Design Week), Захара Дудинского (арт-менеджер «Джазовых вечеров у Ратуши 2013-2016 и многих других крупных культурных событий) и Ильи Прохорова (совладелец крафтовой пекарни Brø Bakery). Все они горожане, которые делают Минск лучше, интереснее и привлекательнее.





В рамках презентации в «Красном дворике» на открытом воздухе была показана выставка фотографа Павла Поташникова о Минске с высоты птичьего полета во время закатов, рассветов, ночью и днем.