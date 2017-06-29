Новый Audi А8 впервые появился на публике

Вечером 28 июня в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового голливудского блокбастера «Человек-паук: возвращение домой». Вместе с главными героями фильма на красной дорожке кинотеатра TCL впервые на публике появился новый седан Audi A8.

Автомобиль, принявший участие в официальной церемонии, был украшен камуфляжной пленкой, которую обычно используют инженеры Audi во время предсерийных тестов своих будущих моделей. На этот раз рисунок «камуфляжа» был стилизован под паутину, а на капот был нанесен фирменный логотип «человека-паука». Кроме нового Audi A8 на красной дорожке появился и Audi R8 Spyder, на котором на премьеру прибыл актер Роберт Дауни мл. и режиссер Джон Фавро.

Мировая премьера нового Audi A8 состоится 11 июля в рамках нового глобального мероприятия Audi Summit в Барселоне, а осенью 2017 года новая модель дебютирует на международном автосалоне во Франкфурте.

Инженеры Audi уже успели поделиться некоторыми техническими подробностями и инновациями, которые были реализованы в новом Audi A8. К примеру, этот седан бизнес-класса будет оснащен совершенно новой активной подвеской с электрорегулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Новая система обеспечивает небывало высокий комфорт движения благодаря новой возможности приподнимать над дорогой каждое из колес в момент, когда автомобиль проезжает по неровностям дорожного покрытия. Фронтальная камера, расположенная за лобовым стеклом, сканирует качество дороги по ходу движения с частотой 18 раз в секунду. Электронный блок управления оценивает полученные данные и, при необходимости, направляет соответствующую команду на управляющие элементы пневмоподвески и стабилизаторов, чтобы обеспечить максимально плавное и комфортабельное движение в любых условиях. Кроме того, активная подвеска минимизирует продольные и поперечные крены кузова при прохождении поворотов, при разгоне или торможении. Новая активная подвеска также взаимодействует с системой активной безопасности Audi pre sense 360˚ и, в случае возникновения риска бокового столкновения, приподнимает на 80 мм ту сторону кузова, которая находится под ударом. Таким образом, основная энергия столкновения приходится на более прочные боковые стойки и пол кузова, в результате чего ударные нагрузки на пассажиров автомобиля могут быть снижены на 50%.

Еще одна инновация нового Audi A8 – управляемые колеса задней оси. Система интегрального управления позволяет повысить динамику движения и улучшает маневренность автомобиля – к примеру, радиус разворота нового Audi А8 даже меньше, чем у седана среднего класса Audi A4.

Кузов нового Audi A8 изготовлен из уникального «микса» сразу четырех материалов: алюминия, стали, магниевого сплава и карбона. Фирменная технология Audi Space Frame (ASF) по-прежнему обеспечивает максимально возможную жесткость кузова при минимально возможной массе по принципу «оптимальный материал в оптимальном месте и в оптимальном количестве». Таким образом, параметр жесткости кузова на кручение был улучшен на 24% в сравнении с моделью Audi A8 предыдущего поколения. Специально для производства новых кузовов для А8 нового поколения на заводе Audi в Неккарзульме был построен совершенно новый кузовной цех, в котором реализованы инновационные методы сборки панелей из разных материалов.

Новый флагман модельного ряда Audi впервые уже в стандартной модификации будет оснащен гибридной силовой установкой «mild hybrid». Система привода включает в себя 48-вольтный стартер-генератор BAS с жидкостным охлаждением (обычный стартер используется только для холодного пуска двигателя), который работает от литий-ионной батареи, установленной в багажном отсеке. Преимущества новой системы: более плавная и незаметная для водителя работа системы «старт-стоп», а также функция движения накатом в диапазоне скоростей движения от 55 до 160 км/ч. Только благодаря этой системе новый Audi A8 расходует на 0,7 литра топлива меньше на каждые 100 км пробега.

Более подробная информация о седане Audi A8 нового поколения будет доступна 11 июля, когда модель официально представят на Audi Summit в Барселоне.