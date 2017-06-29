velcom приглашает слушателей на серию летних концертов у Ратуши

Компания velcom продолжает традицию субботних вечеров музыкальной классики у Ратуши - 29 июня состоялся анонс программы фестиваля «Классика у Ратуши с velcom». Каждую субботу с 8 июля по 26 августа минчан и гостей города ожидают выступления специально приглашенных музыкальных коллективов с тематическими программами классических произведений.

Фестиваль «Классика у Ратуши с velcom» уже третий год предлагает белорусам открыть для себя мир классической музыки в рамках городского отдыха. И этим летом также, каждый из субботних музыкальных вечеров у Ратуши станет уникальным мероприятием.

Проект «Классика у Ратуши с velcom» реализуется Минским городским исполнительным комитетом при генеральной поддержке компании velcom. В этом году к числу организаторов также присоединилось концертное агентство «Эквилибриум Артс».

Елена Родионова, художественный руководитель госучреждения «Минскконцерт», отметила, что современный Минск живет насыщенной культурной жизнью: "Мы видим, что жителям нашего города необходимы такие мероприятия, они делают город ближе к людям, привлекают туристов, открывают город с новой стороны. Мы рады, что вместе с бизнесом в лице компании velcom имеем возможность создавать новые ценности для горожан и гостей Минска, формировать новые традиции и делать наш город лучше и интереснее».

На протяжении восьми субботних вечеров слушателей ожидает восемь программ, содержание которых непосредственным образом связано с мировыми шедеврами классической музыки и композиторами, чьи имена знакомы даже далеким от классической музыки людям. Выступят коллективы и артисты, хорошо известные как в Беларуси, так и далеко за ее пределами: Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, Государственный камерный хор Республики Беларусь, концертный оркестр «Немига», заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла», музыкальная капелла «Сонорус».

У зарубежных участников фестиваля — таких, как франко-германско-белорусско-нидерландский проект Nouvelle Philarmonie Trio или космополитичный коллектив молодых музыкантов Il Culture Orchestra, имеются белорусские "корни".

В рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» прозвучат лучшие образцы симфонической и оперной музыки (произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Фредерика Шопена, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Жана-Филиппа Рамо, Габриэля Форе, Клода Дебюсси), фрагменты из оперетт и оркестровая музыка Иоганна Штрауса и Имре Кальмана и другие известные и не очень композиции.

Захар Дудинский, директор концертного агентства «Эквилибриум Артс», уверен, что фестиваль - явление уникальное: «У каждого города есть своя атмосфера, особое настроение, особая мелодия. И «Классика у Ратуши с velcom», превращаясь в традиционное и ожидаемое летнее событие, становится еще одной уникальной чертой в портрете летнего Минска – города, где музыка живет рядом с людьми, звучит не в замкнутом пространстве концертных залов, а везде, где есть желающие слушать ее и наслаждаться ею. Каждый год этот фестиваль не только открывает жителям Минска новые имена или новые прочтения хорошо знакомых произведений, но и напоминает о ценностях, которые принято называть вечными. В этом синтезе классического содержания и новизны формата и заключается его уникальность».

Первый концерт к рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» состоится 8 июля. Это будет концертная программа, подготовленная главным дирижером и художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александром Анисимовым к 90-летию коллектива. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.

Программа фестиваля «Классика у Ратуши с velcom»

8 июля

ВЕК В КЛАССИКЕ

В этот вечер на сцене выступит главный оркестр страны, уникальный коллектив, один из старейших оркестров бывшего Советского Союза, основанный в апреле 1927 года. В этом году Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь отмечает свое 90-летие, и мы все приглашены на день рождения оркестра. Нас ждет праздничный концерт, в котором прозвучат жемчужины симфонической и оперной музыки в исполнении именинника и приглашенных солистов: Оксаны Волковой (меццо-сопрано, Беларусь), Кристиана Бенедикта (тенор, Литва), Ирины Крикуновой (сопрано, Россия).

Главный дирижер — заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины, народный артист Беларуси Александр Анисимов.

15 июля

ДИРИЖЕРЫ НАСТРОЕНИЯ

Прозвучат фрагменты из оперетт несравненных композиторов Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка — польки, галопы, вальсы. Незабываемое звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики.

Государственный камерный хор Республики Беларусь. Дирижер —заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Михайлова.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла». Дирижер — Владимир Бормотов.

22 июля

TOUR DE CLASSIC

Tour de classic — это лучший подарок тем, кто готов открыть свое сердце музыке. Прозвучит история музыкальной Франции — сольные, ансамблевые и оркестровые произведения композиторов, являющихся гордостью нации, в исполнении лучших мастеров искусств Беларуси и приглашенного гостя из Франции — баритона Оливье Этта.

Государственный камерный оркестр Республики Беларусь. Главный дирижер — Евгений Бушков. Дирижер — Игорь Бухвалов. Солист — Оливье Этт (баритон, Франция). Лауреат международных конкурсов Павел Батян (скрипка, Беларусь).

29 июля

ИГРА В КЛАССИКИ

Этот неординарный музыкальный вечер посвящен творческому альянсу классической музыки с джазом Ансамбль ударных инструментов Grig Percussion Group. Концертный оркестр «Немига».

Дирижер — Александр Сосновский. Квинтет Jazzology.

5 АВГУСТА

ВРЕМЕНА ГОДА

Тема времен года занимает композиторов уже многс веков подряд. Свое представление на этот счет есть и у известных всем композиторов, чьи произведения услышат зрители в этот вечер: Астора Пьяццоллы, Петра Ильича Чайковского, Антонио Вивальди.

NOUVELLE PHILHARMONIETRIO (Беларусь-Франция-Нидерланды-Германия). Артем Шишков — скрипка. Сергей Смирнов — фортепиано. Дмитрий Цыпкин — виолончель. Струнный оркестр Консерватории музыки им. Джузеппе Тартини (г. Триест).

12 АВГУСТА

БЕЛАРУСКАЯ РАПСОДЫЯ

В основу вечера ансамбля «Минск-Классик» вошла музыка из кинофильмов 60-70-х годов, написанная выдающимся белорусским композитором Евгением Глебовым: «После ярмарки» (по мотивам «Павлинки»), «Весенняя сказка», «Последнее лето детства», «Саша-Сашенька», «Троянский конь», снятых на студии «Беларусьфильм». Продолжат программу произведения, написанные белорусскими композиторами для музыкального театра, в исполнении солистов и музыкальной капеллы «Сонорус», которая в этом году отмечает свой двадцатипятилетний юбилей. Ансамбль «Минск-Классик» под управлением Максима Рассохи.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус». Дирижер — Марина Третьякова.

19 АВГУСТА

КЛАССИКА БЕЗ ГРАНИЦ

I, CULTURE Orchestra (ICO) — это ансамбль необыкновенно одаренных молодых музыкантов из Польши и стран Восточного партнерства — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, созданный в 2011 году Институтом Адама Мицкевича. Музыканты, участвующие в текущей версии проекта, были отобраны из нескольких тысяч кандидатов. Международный I, CULTURE Orchestra. Дирижер — Андрей Борейко.

26 АВГУСТА

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КЛАССИКА

Главный симфонический оркестр страны под управлением маэстро Александра Анисимова приглашает слушателей на заключительный концерт «классических суббот». В исполнении оркестра и солистов прозвучат жемчужины мировой классической музыки, доступные благодаря своей популярности и демократичности зрителям с еще малым филармоническим стажем и способные подарить минуты духовного удовольствия истинным ценителям высокого искусства.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Дирижер — народный артист Беларуси Александр Анисимов. Ирина Крикунова (сопрано, Россия). Тимур Сергееня (фортепиано, Беларусь — Бельгия).