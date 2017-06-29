Bosch представил ключевые составляющие автоматизации вождения

Автоматизированное вождение ощутимо влияет на все системы автомобиля: трансмиссию, тормозную систему, рулевой механизм, приборную панель, навигацию и датчики. Ключом к успеху является глубокое понимание всех систем автомобиля. Мало кто из поставщиков автомобильной промышленности во всем мире обладает такими же знаниями в этой области, как Bosch, отчасти потому, что компания-поставщик технологий и услуг самостоятельно производит большинство компонентов, необходимых для автоматизированного вождения:

Connected Horizon. Автоматизированные транспортные средства опираются не только на информацию, полученную с датчиков. Для таких транспортных средств требуется информация в реальном времени о трафике, пробках и ДТП. Получить подобные сведения можно только путем подключения автомобиля к серверу. Для этой цели Bosch разработал решение в виде системы Connected Horizon. Эта система обеспечивает динамический обзор маршрута и адаптируется под стратегию вождения. Система Connected Horizon позволяет автомобилям «думать» наперед. Это повышает комфорт и безопасность вождения. Например, подключенный к серверу автомобиль распознает опасные участки дороги за предстоящим слепым поворотом и может заранее сбавить скорость.

Рулевое управление с электроприводом. Ключевой технологией автоматического вождения является устройство рулевого управления с электроприводом. Даже в режиме исправления неполадок автоматизированные транспортные средства способны продолжать пользоваться основными функциями рулевого управления. Система продолжает обеспечивать около 50% электроусиления рулевого привода. К тому же, эта технология позволит производителям автомобилей выполнять требования по безопасности автомобилей согласно федеральным документам по политике в области автоматизированных транспортных средств, которые были предложены Министерством транспорта США и Национальным управлением по безопасности движения автотранспорта.

ESP. Данная система также играет ключевую роль в автоматизации управления. Автоматизированное вождение предъявляет определенные требования к критически важным системам безопасности, таким как тормоза. Чтобы сохранить максимальный контроль над этими системами при сбое, в системе должен быть запас мощности в качестве меры предосторожности. В таком случае электронная система динамической стабилизации управления торможением и электромеханический усилитель тормозного привода по технологии iBooster (см. ниже) могут независимо осуществлять торможение автомобиля без вмешательства водителя. Bosch предлагает модульный принцип электронной системы динамической стабилизации, что обеспечивает правильную конфигурацию системы для любых условий и требований.

HMI. Автоматизированное вождение меняет систему взаимодействия «человек-машина» и требует современных концепций коммуникации между автомобилем и водителем. Система должна быть понятна водителю на интуитивном уровне. Разработанные компанией Bosch инновационные дисплеи уже позволяют ей предложить некоторые перспективные решения: в частности, приборная панель с TFT-дисплеем обеспечивает широкие возможности обработки данных в сочетании с прекрасным изображением. Используя систему индикации, выводимую на лобовое стекло, Bosch предоставляет водителю информацию о скорости, подсказки по навигации и предупреждения прямо в поле его зрения. Эта информация накладывается на окружающую среду вокруг автомобиля на виртуальном расстоянии видимости около двух метров впереди него.

iBooster. С помощью технологии iBooster компания Bosch разработала независимый от вакуума электромеханический усилитель тормозов, который отвечает требованиям современных тормозных систем. Он может использоваться для всех типов трансмиссии и особенно хорошо подходит для гибридов и электромобилей. В iBooster срабатывание педали тормоза регистрируется встроенным датчиком хода педали и передается на блок управления. Блок высчитывает и подает сигнал на электрический двигатель, который через двухступенчатую коробку передач преобразует крутящий момент в требуемое тормозное усилие. В стандартном главном тормозном цилиндре мощность, производимая усилителем, преобразуется в гидравлическое давление.

Карты. Автоматизированное вождение невозможно без актуальных карт в высоком разрешении. Карты снабжают автомобиль информацией о ситуации на дорогах, например, пробки или ремонт дороги, которые не отслеживаются бортовыми датчиками. Радиолокационные и видеодатчики Bosch фиксируют и передают важные данные о трафике в режиме реального времени. Это, в свою очередь, позволяет создавать карты в высоком разрешении для использования в системах автоматизированного вождения.

Лазерные датчики. Кроме радиолокационных, видео- и ультразвуковым датчикам, Bosch также использует в своих автоматизированных испытательных автомобилях лазерные датчики. Различные методы работы датчиков отлично дополняют друг друга и комбинируют данные для обеспечения надежного распознавания окружающей среды. Автоматизированные транспортные средства используют эти данные для выработки своей стратегии движения. Bosch считает датчики важным дополнением своего высокотехнологичного портфолио.

Радиолокационные датчики. Основным принципом работы радиолокационного датчика является обеспечение автоматизированного транспортного средства важной информацией о дорожной обстановке на расстоянии до 250 м вокруг автомобиля. Основной задачей радиолокационного датчика является обнаружение объектов, их скорости и позиции относительно движения транспортного средства. Более того, радиолокационные датчики Bosch отправляют частотно-модулированные радиоволны в 76 и 77 ГГц с помощью передающих антенн. Эти волны отражаются объектами, которые находятся впереди автомобиля. Относительная скорость и расстояние до объектов измеряются с использованием эффекта Допплера и задержки, вызванной частотой изменений между излучаемым и полученным сигналом. Сравнение амплитуды и фазы измеренных радиолокационных сигналов позволяет делать выводы о положении объекта.

Ультразвуковой датчик. Такой тип датчиков при автоматизированном вождении необходим, в первую очередь, для распознавания близлежащей окружающей среды с расстояния до 6 метров и при малых скоростях, например, во время парковки. Ультразвуковые датчики функционируют по методу эхолота, который используют летучие мыши. Они выдают короткие ультразвуковые сигналы, которые отражаются от препятствий. Эхо регистрируется датчиками и анализируется центральным контрольным прибором.

Видеодатчик. С помощью трехмерного диапазона измерений на расстоянии более 50 метров стереовидеокамера Bosch предоставляет важные оптические сведения об окружающей среде. Оба CMOS-сенсора стереовидеокамеры оснащены системой распознавания цвета и имеют разрешение 1280x960 мегапикселей, что позволяет обрабатывать изображение очень высокой контрастности. Расстояние между оптическими осями двух линз составляет всего 12 сантиметров. Стереовидеокамера захватывает объекты в пространстве и вычисляет дистанцию до них, а также определяет незанятые участки пространства. Информация, полученная с датчика, совмещается с данными других датчиков для создания модели окружающей среды вокруг автомобиля.