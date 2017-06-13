Лукашенко: обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется

В прежние годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя было назвать спокойной, а сейчас она еще больше обостряется. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с главами оборонных ведомств стран-членов организации в Минске.

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«Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают», - отметил белорусский лидер и добавил, что по этой причине эффективности работы уставных органов ОДКБ придается особое значение.

Александр Лукашенко напомнил о нескольких инициативах Беларуси, которые были выдвинуты во время председательстве республики в Совете коллективной безопасности. В частности, белорусская сторона предложила принять меры по практической реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования и углублению сотрудничества в военно-технической сфере.

Также глава государства выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению безопасности стран-участниц ОДКБ.