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13. 06. 2017

Лукашенко: обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В прежние годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя было назвать спокойной, а сейчас она еще больше обостряется. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с главами оборонных ведомств стран-членов организации в Минске.

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«Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают», - отметил белорусский лидер и добавил, что по этой причине эффективности работы уставных органов ОДКБ придается особое значение.
 
Александр Лукашенко напомнил о нескольких инициативах Беларуси, которые были выдвинуты во время председательстве республики в  Совете коллективной безопасности. В частности, белорусская сторона предложила принять меры по практической реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования и углублению сотрудничества в военно-технической сфере.
 
Также глава государства выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению безопасности стран-участниц ОДКБ.
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