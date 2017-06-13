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13. 06. 2017

Беларусь готова сотрудничать с "Уралкалием", но при соблюдении своих интересов

Позиция Беларуси по поводу возобновления сотрудничества с Россией в калийной сфере остается неизменной: республика готова пойти на такой шаг лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и только на взаимовыгодной основе. Об этом 13 июня заявил президент Александр Лукашенко.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что сегодня президент встретился с  представителями российского бизнеса. Также на мероприятии присутствовали и руководители отрасли со стороны Беларуси. Они обсудили подходы к возможному возобновлению сотрудничества в калийной сфере и актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия.
 
Александр Лукашенко заявил, что позиция Беларуси по поводу сотрудничества в калийной сфере остается прежней. Республика готова работать совместно с Россией, но лишь при соблюдении собственных интересов и исключительно на взаимовыгодной основе.
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