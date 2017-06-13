В Минске фонари возле ратуши украсили узорами слуцких поясов

12 июня на площади Свободы в Минске шесть фонарных столбов украсили по мотивам узоров знаменитых слуцких поясов. Инициаторов идеи стала администрация Центрального района, а воплощали ее в жизнь студенты Белорусской государственной академии искусств.
12 июня на площади Свободы в Минске шесть фонарных столбов украсили по мотивам узоров знаменитых слуцких поясов. Инициаторов идеи стала администрация Центрального района, а воплощали ее в жизнь студенты Белорусской государственной академии искусств.
- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.
- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.