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13. 06. 2017

В Минске фонари возле ратуши украсили узорами слуцких поясов

Источник фото: БелТА

12 июня на площади Свободы в Минске шесть фонарных столбов украсили по мотивам узоров знаменитых слуцких поясов. Инициаторов идеи стала администрация Центрального района, а воплощали ее в жизнь студенты Белорусской государственной академии искусств.

В результате шесть фонарных столбов, которые были украшены узорами слуцких поясов, приобрели новый облик. Место для реализации арт-проекта выбрали не случайно. Оно является одним из излюбленных у жителей и гостей столицы. По-научному проведенные работы называются «цветовое оформление фартуков световых опор по мотивам узоров слуцких поясов».
 
Автором работы является студент БГАИ Александр Нестерович, а декор делали по проекту художника Николая Михолапа, пишет БелТА.
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