В Минске фонари возле ратуши украсили узорами слуцких поясов

12 июня на площади Свободы в Минске шесть фонарных столбов украсили по мотивам узоров знаменитых слуцких поясов. Инициаторов идеи стала администрация Центрального района, а воплощали ее в жизнь студенты Белорусской государственной академии искусств.

В результате шесть фонарных столбов, которые были украшены узорами слуцких поясов, приобрели новый облик. Место для реализации арт-проекта выбрали не случайно. Оно является одним из излюбленных у жителей и гостей столицы. По-научному проведенные работы называются «цветовое оформление фартуков световых опор по мотивам узоров слуцких поясов». Автором работы является студент БГАИ Александр Нестерович, а декор делали по проекту художника Николая Михолапа, пишет БелТА