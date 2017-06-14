Белорусская художница погибла под колесами трамвая в Праге‍

14.06.2017 года стало известно о трагической гибели 31-летней белорусской художницы Юлии Качук, которая получила смертельные травмы, попав под колеса трамвая в Праге (Чехия). Она была единственной дочерью известного краеведа из Зельвы Юрия Качука.

По информации СМИ, женщина погибла в ночь с 12 на 13 мая в районе Пражского национального театра. Сотрудники полиции расследуют обстоятельства гибели Юлии Качук и рассматривают две версии произошедшего.

По одной из версий следствия, женщина попыталась перелезть между трамвайными вагонами на остановке. Водитель не заметил ее и отправился по маршруту. Также предполагается, что женщина могла ехать на сцепке между вагонами и случайно попала под колеса. Обе версии сейчас проверяются. В любом случае водитель трамвая не мог видеть человека между вагонами и предотвратить трагедию.

Белорусы, которые проживают в Чехии, призывают соотечественников принести цветы и свечи к месту происшествия, чтобы выразить солидарность и почтить память Юлии. Также они собирают деньги для семьи погибшей художницы.