Рапота обеспокоен недопуском белорусских сельхозпродуктов в Россию

Ситуация с недопуском белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок вызывает беспокойство. Об этом сегодня, 15 июня, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на очередном заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Григорий Рапота отметил, что поставки белорусских продовольственных товаров и сельхозпродуктов всегда занимали ведущее место в торговле России и Беларуси. На сегодняшний день в структуре белорусского экспорта они составляют до 35%.

Союзный чиновник констатировал, что Беларуси удается сохранять неизменно высокий уровень поставок продовольствия на российский рынок, несмотря на все преграды и проблемы. По его мнению, споры по вопросам поставок продукции связаны с недоработанными механизмами взаимодействия. Например, не решен вопрос прослеживаемости за перемещением подконтрольных товаров. Также не отработан механизм взаимодействия государственных органов, контролирующих качества продуктов.