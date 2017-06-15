Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 13:38
+19°C
Завтра +23°C
+19°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,1
15. 06. 2017

Рапота обеспокоен недопуском белорусских сельхозпродуктов в Россию

Ситуация с недопуском белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок вызывает беспокойство. Об этом сегодня, 15 июня, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на очередном заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Григорий Рапота отметил, что поставки белорусских продовольственных товаров и сельхозпродуктов всегда занимали ведущее место в торговле России и Беларуси. На сегодняшний день в структуре белорусского экспорта они составляют до 35%.
 
Союзный чиновник констатировал, что Беларуси удается сохранять неизменно высокий уровень поставок продовольствия на российский рынок, несмотря на все преграды и проблемы. По его мнению, споры по вопросам поставок продукции связаны с недоработанными механизмами взаимодействия. Например, не решен вопрос прослеживаемости за перемещением подконтрольных товаров. Также не отработан механизм взаимодействия государственных органов, контролирующих качества продуктов.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.