В Гродненской области мальчик попал в больницу из детского лагеря и умер

В Гродненской области в больнице скончался 9-летний мальчик. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, сообщил сегодня официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
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новость
В Гродненской области в больнице скончался 9-летний мальчик. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, сообщил сегодня официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...