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15. 06. 2017

В Гродненской области мальчик попал в больницу из детского лагеря и умер

В Гродненской области в больнице скончался 9-летний мальчик. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, сообщил сегодня официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ребенок умер в детской областной больнице в Гродно 11 июня, пишет БелТА. Сообщается, что ребенка доставили в Берестовицкую центральную районную больницу из местного лагеря, где он отдыхал, а затем перенаправили в областное медучреждение. Причина смерти неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
«Вечерний Гродно» отмечает, что в субботу 9-летний мальчик внезапно почувствовал себя плохо в летнем оздоровительном лагере, его госпитализировали. На следующее утро он умер. По неподтвержденным данным,  ребенок жаловался на боли в животе.
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