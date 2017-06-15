Россия сняла запрет с продукции еще четырех предприятий Беларуси

С 14 июня Россельхознадзор снял временные ограничения на поставку молочной продукции еще четырех белорусских предприятий. Такое решение было принято по итогам инспекций, прошедших в мае, а также на основе анализа материалов, предоставленных представителями Минсельхозпрода Беларуси, сообщили в пресс-службе российского надзорного органа.

смотрите также Рапота обеспокоен недопуском белорусских сельхозпродуктов в Россию Россельхознадзор снял запрет с продукции Лепельского молочно-консервного комбината, Рогачевского молочно-консервного комбината, солигорского филиала Слуцкого сыродельного комбината и ООО «Вахавяк Плюс». Однако в отношении сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла этих предприятий продолжают действовать ограничения. В Россельхознадзоре напомнили, что главным условием снятия ограничений является соблюдение Минсельхозпродом Беларуси и подведомственными ему лабораториями, институтами и испытательными центрами норм и требований ЕАЭС. К ним относятся требования к отбору проб, проведению лабораторных исследований, обязательному использованию методик, стандартов и иных документов, включенных в перечни к техрегламентам Таможенного союза. Также накануне ограничения были сняты с сыра производства СООО «Белсыр» и сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла Щучинского маслосырзавода, о чем ранее сообщал Телеграф.