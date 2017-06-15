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15. 06. 2017

36% белорусских лекарств стоят меньше 1 доллара - Минздрав

В последние два года доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке Беларуси в финансовом выражении стабильно составляет 52%. При этом стоимость чуть больше 36% белорусских лекарств составляет меньше 1 доллара, а 85% медпрепаратов стоят меньше 5 долларов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

По словам главы Минздрава, качество белорусских лекарств подтверждено временем. Сегодня Беларусь продолжает активно завоевывать новые рынки лекарственных препаратов, «серьезно наступая на пятки» мировым лидерам в фармацевтическом бизнесе.
 
Валерий Малашко отметил, что четверть лекарственных средств, произведенных в Беларуси, поставляется в 34 страны, пишет БелТА. За январь-май 2017 года экспорт вырос примерно на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Зарубежных партнеров привлекает жесткость контроля за качеством лекарств на всех стадиях, начиная от сыря и заканчивая готовым продуктом. 
 
Также министр сообщил, что в последние два года доля отечественных лекарств на внутреннем рынке республики составляет 52%. И Минздрав жестко контролирует ценовую политику. «Лекарства с отпускной ценой менее 1 доллара у нас составляют 36,8%, с ценой от 1 до 2 долларов - 25,4%, от 2 до 5 долларов - 22,8%. Если суммировать, то 85% лекарственных средств на отечественном рынке стоят меньше 5 долларов», - заключил  он.
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