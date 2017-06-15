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15. 06. 2017

Лукашенко предложил "Альфа-Групп" расширить присутствие в Беларуси

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко предложил консорциуму «Альфа-Групп» расширять свое присутствие на белорусском рынке. Об этом речь шла 15 июня на встрече президента с председателем совета директоров ABH Holdings S.A., которая входит в наблюдательный совет «Альфа-Групп», Петром Авеном.

На днях Александр Лукашенко сделал аналогичное предложение главе российского «Сбербанка» Герману Грефу.  
 
«Учитывая наши близкие отношения - Беларуси и России, - удивительно, что до сих пор такая мощная организация, группа, как ваша, имея такие возможности и финансовые, и материальные, не очень представлена в Беларуси»,- отметил президент в беседе с Петром Авеном.
 
Глава государства пожелал, чтобы группа компаний нашла свое место в Беларуси, а он готов помочь российским бизнесменам подключиться к этому процессу. В свою очередь Петр Авен поблагодарил белорусского лидера за встречу и рассказал о развитии бизнеса банковской группы, сотрудничестве с Беларусью.
 
Стоит отметить, что один из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России «Альфа-Групп» занимается инвестициями, торговлей, страхованием. 
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