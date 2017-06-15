Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 18:33
+19°C
Завтра +23°C
+19°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
15. 06. 2017

В лесу в Лидском районе нашли тело 20-летнего парня со скрипкой

В лесу возле деревни Дайнова в Лидском районе было обнаружено тело молодого человека со странным набором предметов. Рядом с трупом лежали скрипка и смычок, футляр от них, лезвие, очки, мужская сорочка и белье. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Погибшим оказался 20-летний безработный житель деревни Островля. Этот населенный пункт находится примерно в 20 километрах от места обнаружения тела. Оказалось, что он ушел из дома еще 4 июня, а его тело нашли спустя три дня.
 
На теле парня имелись множественные резаные раны предплечий, в области локтя и на самом плече, а также на грудной клетке. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину смерти молодого человека. Предварительной версией случившегося является суицид.
Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.