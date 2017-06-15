В лесу в Лидском районе нашли тело 20-летнего парня со скрипкой

В лесу возле деревни Дайнова в Лидском районе было обнаружено тело молодого человека со странным набором предметов. Рядом с трупом лежали скрипка и смычок, футляр от них, лезвие, очки, мужская сорочка и белье. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Погибшим оказался 20-летний безработный житель деревни Островля. Этот населенный пункт находится примерно в 20 километрах от места обнаружения тела. Оказалось, что он ушел из дома еще 4 июня, а его тело нашли спустя три дня.

На теле парня имелись множественные резаные раны предплечий, в области локтя и на самом плече, а также на грудной клетке. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину смерти молодого человека. Предварительной версией случившегося является суицид.