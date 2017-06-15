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15. 06. 2017

Лукашенко: проблемы в регионе ОДКБ нужно решать без иностранных политбюро

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Проблемы в регионе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно решать своими силами, без иностранных политбюро. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ.

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Белорусский лидер обозначил шесть важнейших задач, которые в данный момент стоят перед ОДКБ. Среди них - координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество с международными структурами, комплексное укрепление военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов. Также приоритет следует отдать противодействию терроризму и борьбе с оборотом наркотиков, улучшению миграционной обстановки и совершенствованию юридической основы Организации.
 
Александр Лукашенко считает, что необходимо своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные ответы на глобальные и региональные вызовы.
 
«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - отметил президент и добавил, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить защиту своих интересов.
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