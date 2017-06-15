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15. 06. 2017

Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами

Источник фото: Telegraf.by

15 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси отзывает лицензию ЗАО «БСБ Банк» на осуществление отдельных банковских операций с физическими лицами. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, это лицензия перестанет действовать с 26 июня 2017 года.

С этой даты БСБ Банк не сможет осуществлять следующие банковские операции: привлечение денег физлиц, кроме ИП, на счета и депозиты, открытие и ведение банковских счетов физлиц, выпуск в обращение банковских платежных карточек для физлиц и доверительное управление денежными средствами граждан.
 
Решение об отзыве лицензии было принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и вступает в силу с момента уведомления банка о его принятии, назначенное на 26 июня.
 
В Нацбанке обратили внимание, что после отзыва лицензии все обязательства, связанные с их исполнением, подлежат прекращению. После 26 июня обязательство по возмещению банковских вкладов (депозитов), привлеченных ЗАО «БСБ Банк», возникает у Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов. В течение 7 рабочих дней оно должно опубликовать в официальных периодических печатных изданиях и на своем сайте информацию о месте, времени и порядке возмещения денежных средств.
 
Принимать заявления о выплате возмещения банковских вкладов (депозитов), привлеченных БСБ Банком, и выплату денежных средств будет осуществлять Банк Москва-Минск. Выплаты начнутся сразу после завершения Агентством установленных Законом процедур. Соответствующая информация будет размещена дополнительно.
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