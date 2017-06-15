КГК: бюджетные средства Союзного государства используются неэффективно

Бюджетные средства Союзного государства используются неэффективно, за несколько лет накопилось остатков бюджета на сумму более 2 млрд российских рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Александр Курлыпо во время 52-й сессии Парламентского собрания Союзного государства.

Заместитель главы Госконтроля отметил, что в начале 2017 года остатки бюджета Союзного государства составили более двух миллиардов российских рублей. По его словам, эти деньги не работают ни на Союзное государство, ни на экономики стран, пишет Sputnik

К накоплению денежных средств привело слишком долгое согласование проектов и утверждение программ с незавершенным циклом работы. В качестве примера проблемной союзной программы Александр Курлыпо привел укрепление безопасности границы. По этому вопросу не были проработаны все нюансы строительных работ, в результате чего стоимость проекта увеличилась в три раза.

Также сегодня председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин сообщил, что участники сессии утвердили бюджет Союзного государства на 2017 год. Он превысил 6,7 млрд рублей. Володин заверил, что стороны стараться эффективно использовать бюджет.