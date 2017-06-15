Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 22:47
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
15. 06. 2017

КГК: бюджетные средства Союзного государства используются неэффективно

Бюджетные средства Союзного государства используются неэффективно, за несколько лет накопилось остатков бюджета на сумму более 2 млрд российских рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Александр Курлыпо во время 52-й сессии Парламентского собрания Союзного государства.

Заместитель главы Госконтроля отметил, что в начале 2017 года остатки бюджета Союзного государства составили более двух миллиардов российских рублей. По его словам, эти деньги не работают ни на Союзное государство, ни на экономики стран, пишет Sputnik.
 
К накоплению денежных средств привело слишком долгое согласование проектов и утверждение программ с незавершенным циклом работы. В качестве примера проблемной союзной программы Александр Курлыпо привел укрепление безопасности границы. По этому вопросу не были проработаны все нюансы строительных работ, в результате чего стоимость проекта увеличилась в три раза.
 
Также сегодня председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин сообщил, что участники сессии утвердили бюджет Союзного государства на 2017 год. Он превысил 6,7 млрд рублей. Володин заверил, что стороны стараться эффективно использовать бюджет.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.