В Беларуси упростили получение адресной социальной помощи

В Беларуси упростили правила получения адресной социальной помощи. Это обусловлено указом № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи», который сегодня был подписан президентом Александром Лукашенко. Он вступит в силу с 1июля 2017 года.

В частности, документ упрощает порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации инвалидов третьей группы и детей, не признанных инвалидами, но нуждающихся в них. За такими средствами они могут обращаться в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, как и инвалиды первой-второй группы и дети-инвалиды.

Также указ предоставляет возможность использования социального пособия не только для возмещения затрат на приобретение подгузников, но и на приобретение других аналогичных предметов гигиены (впитывающие трусики (простыни, пеленки), урологические прокладки (вкладыши), в которых нуждаются инвалиды первой группы и дети-инвалиды.

Комиссии по назначению государственной адресной соцпомощи вправе назначать ежемесячное социальное пособия на период от 6 до 12 месяцев семьям, воспитывающим детей, в которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами первой или второй группы, а также если один из родителей является инвалидом первой группы, а второй ухаживает за ним.

Если будет установлено, что адресная социальная помощь может расходоваться не по назначению или родители не осуществляют должный уход за детьми, ее могут перечислять на счета организаций, которые предоставляют необходимые семье услуги (ремонт жилья, печного отопления, сантехнического, газового, электрического оборудования, приобретение топлива и др.).