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16. 06. 2017

Четыре банка отключили карточки БСБ Банка от обслуживания

Четыре банка отключили от обслуживания карточки клиентов БСБ Банка, у которого с 26 июня перестанет действовать лицензия на некоторые операции с физическими лицами. Карточки БСБ Банка заблокировали Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк, сообщили сегодня в пресс-службе финансового учреждения.

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Клиенты БСБ Банка не могут расплатиться по карточке в магазинах, на автозаправочных станциях и в банкоматах вышеуказанных банков.
 
«Вы можете свободно снимать денежные средства в банкоматах системы СБС: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк», - сообщили в БСБ Банке.
 
Также в банке обещают оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах. Об этом можно узнать здесь.
 
Ранее в БСБ Банке попросили клиентов снять все деньги с карточек и счетов до 25 июня. С 26 июня физлицам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка.
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