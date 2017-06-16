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16. 06. 2017

В Барановичах грабители в масках избили и ограбили предпринимателя

В Барановичах двое мужчин совершили разбойное нападение на квартиру предпринимателя. Грабители в масках связали и пытали мужчину, пока он не признался, где хранит деньги. Сейчас милиция ищет преступников.

Около трех часов ночи двое неизвестных в масках забрались в квартиру на третьем этаже дома по улице Жукова, в которой проживает 44-летний предприниматель. Мужчина связали его и избили, требуя отдать деньги. Пострадавший рассказал, где хранит свои накопления. Преступники забрили их и скрылись.
 
Предприниматель освободился и обратился за помощью к соседям. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали милицию. Степень тяжести полученных им травм сейчас уточняется.
 
В УВД Брестского облисполкома сообщили, что сейчас правоохранители разыскивают ночных грабителей. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере.
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