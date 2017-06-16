В Ганцевичах женщину осудили на 5 лет за заражение ВИЧ двух мужчин

Суд Ганцевичского района вынес приговор женщине, которая умышленно заразила ВИЧ-инфекцией двух мужчин. Ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Судебный процесс по этому делу проходил в закрытом режиме. Жительнице Ганцевичей было предъявлено обвинение ч.3 ст.157 УК Беларуси (заражение ВИЧ), по которому ее признали виновной.

Женщина узнала о своем заболевании в 2011 году. Тогда ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и об уголовной ответственности за нарушение. Впоследствии она вступала в половую связь, не предупреждая партнеров о заболевании. В итоге двое мужчин были инфицированы, а один из них заразил свою супругу.

Мужчина узнал о том, что болен ВИЧ, когда его жена сдала анализ на ВИЧ во время постановки на учет по беременности. Результат женщины и ее супруга оказались положительными. Вскоре специалисты нашли и второго потерпевшего, пишет БелТА

При вынесении приговора суд учел, что у обвиняемой на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Приговор еще может быть обжалован.