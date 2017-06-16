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16. 06. 2017

Нацбанк о блокировании карточек БСБ Банка: действия банков правомочны

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В Национальном банке прокомментировали действия четырех белорусских банков, которые сегодня заблокировали операции по карточкам БСБ Банка. По данным регулятора, они руководствовались условиями заключенных договоров, поэтому их действия считаются правомочными.

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Накануне стало известно, что с 26 июня лицензия на операции с физическими лицами, выданная ранее БСБ Банку, перестанет действовать. Банк призвал своих клиентов снять свои деньги с карточек и вкладов до 25 июня включительно, поскольку после этой даты они смогут это сделать лишь в уполномоченном банке. 
 
Сегодня же клиенты БСБ банка столкнулись с тем, что не смогли воспользоваться карточкой во время оплаты покупок и услуг на АЗС, магазинах и в банкоматах Белагропромбанка, Белинвестбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Оказалось, эти четыре банка отключили карточки БСБ Банка от обслуживания.
 
«Эти моменты регламентируются договорными отношениями между банками. В договорах прописано, в каких случаях банк может приостановить обслуживание карт банка-партнера», - цитирует Sputnik представителей Национального банка. Там же порекомендовали узнавать причину принятия решения непосредственно в самих баках, переставших обслуживать карты БСБ Банка.
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