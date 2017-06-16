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16. 06. 2017

В Беларуси простимулируют заготовку металлолома у населения

16 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №212 «Об открытии специальных счетов». Он направлен на стимулирование заготовки металлолома у населения, а также более полного его вовлечения в хозяйственный оборот страны.

В пресс-службе главы государства отметили, что документ предусматривает открытие специальных счетов заготовительными организациями «Белвторчермета» в обслуживающих банках. Они будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома - ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» для расчетов с теми, кто сдает лом.
 
Увеличение доли отечественного сырья приведет к тому, что БМЗ нужно будет меньше тратить валюты на его закупку в других странах. Это приведет к снижению себестоимости выплавляемого металла, пишет TUT.by.
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