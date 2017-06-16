Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 17:50
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
16. 06. 2017

В Беларуси четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка

16 июня 2017 года стало известно, что в Беларуси четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка, у которого Национальный банк решил изъять лицензию на операции с физлицами. БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Приорбанк и Белинвестбанк сегодня перестали обслуживать карточки клиентов БСБ Банка.

смотрите также Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами
В результате люди столкнулись с тем, что не могут расплатиться по карточке БСБ Банка на автозаправочных станциях, по терминалам в магазинах и в банкоматах четырех вышеупомянутых банков. В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что клиенты могут свободно снимать деньги в банкоматах следующих банков: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк.
 
В БСБ Банке пообещали оперативно вносить информацию о доступных денежных средствах в банкоматах. Об этом можно узнать здесь. После того, как стало известно об отзыве лицензии банка по отдельным операциям с физлицами, в БСБ Банке попросили клиентов снять все деньги с карточек и счетов до 25 июня. 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.