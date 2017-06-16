16 июня 2017 года стало известно, что в Беларуси четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка, у которого Национальный банк решил изъять лицензию на операции с физлицами. БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Приорбанк и Белинвестбанк сегодня перестали обслуживать карточки клиентов БСБ Банка.

смотрите также Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами В результате люди столкнулись с тем, что не могут расплатиться по карточке БСБ Банка на автозаправочных станциях, по терминалам в магазинах и в банкоматах четырех вышеупомянутых банков. В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что клиенты могут свободно снимать деньги в банкоматах следующих банков: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк. В БСБ Банке пообещали оперативно вносить информацию о доступных денежных средствах в банкоматах. Об этом можно узнать здесь . После того, как стало известно об отзыве лицензии банка по отдельным операциям с физлицами, в БСБ Банке попросили клиентов снять все деньги с карточек и счетов до 25 июня.