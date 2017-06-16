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16. 06. 2017

Лукашенко рассказал про свой отдых: терпеть не могу лежать на пляже

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Во время посещения Полесского радиационно-экологического заповедника президент Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к отпуску и отдыху. По его словам, у него нет «обычного человеческого» отпуска, поскольку никому не может передать свои обязанности на это время.

Даже уезжая из страны на несколько дней, Александр Лукашенко продолжает поддерживать постоянный контакт и участвовать в решении важных вопросов. Также президент признался, что не считает, что отпуск обязательно должен быть связан, например, с поездкой на море. По его словам, он терпеть не может теплую погоду, лежать на пляже и загорать. 
 
«Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня», - заключил белорусский лидер.
 
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