В Минприроды огорчены решением Литвы признать БелАЭС небезопасной

Беларусь продолжает предлагать литовским коллегам экспертный диалог по поводу строительства АЭС в Островце. Об этом сегодня заявила замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. По ее словам, в Минприроды огорчены решением Литвы признать БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страны.

По ее словам, Беларусь предприняла все возможные усилия, чтобы иметь прогресс в обеспечении открытости своих действий, и продолжает предлагать литовским коллегам экспертный диалог по вопросу возведения БелАЭС. В Минприроды сожалеют о решении властей Литвы признать белорусскую атомную электростанцию угрозой национальной безопасности своей страны, пишет БелТА

Ия Малкина отметила, что это решение подтверждает, что предыдущие попытки найти компромисс на уровне экспертов невозможны в связи с решениями политиков. По ее словам, если бы Беларусь стремилась навредить соседке, то действовала бы иначе. «Но на протяжении последних трех лет со стороны Беларуси были предприняты все возможные и даже сверхвозможные меры, чтобы показать, что мы открыты», - сказал она.

Замминистра напомнила, что ранее Беларусь неоднократно приглашала экспертов из Литвы, чтобы они могли компетентно оценить те шаги, которые мы предпринимаем. «К нашему сожалению, за этот период времени такой экспертной миссии не было направлено на БелАЭС. Более того, даже элементарные приглашения посетить станцию дипломатами или наших коллегами из профильного ведомства всегда воспринимаются в штыки, либо они молчаливо уходят от ответа», - заявила она.