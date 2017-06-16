Дело о массовых беспорядках закрыто, СК займется "вооруженным формированием"

Следственный комитет Беларуси принял к производству уголовное дело о создании незаконного вооруженного формирования, которое было возбуждено Комитетом государственной безопасности, и сообщил об этом на своем официальном сайте. Фигурантам дела, бывшим участникам «Белого легиона» предъявлены обвинения по ст. 287 Уголовного кодекса.

Следователи продолжают процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела. Между тем стало известно, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках прекращено, обвинение с фигурантов сняли.

Изначально по делу о массовых беспорядках проходили 35 человек, из них 20 подозревались в незаконном вооруженном формировании. Около половины из них уже выпустили из СИЗО. Под стражей остаются 14 человек.