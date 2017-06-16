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16. 06. 2017

Белорусские водители смогут работать в России со своими правами

Белорусским водителям не нужно будет получать российские права, чтобы работать в соседней стране. С таким заявлением выступил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков после заседания Союзного Совмина. Было принято решение, что федеральный закон России не будет распространяться на белорусов, которые работают в российских транспортных компаний.

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С 1 июня в Российской Федерации начал действовать закон, который запрещает работать на территории государства профессиональными водителями иностранным гражданам по национальным правам. Водительское удостоверение должно быть российское. Это требование распространялось и на белорусов, которые лишись работы в транспортных и других компаниях, занимающимися перевозками.
 
Российский премьер Дмитрий Медведев уточнил, что белорусские водительские права можно будет использовать в России после 1 июля.
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