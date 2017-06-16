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16. 06. 2017

Медведев: фиксированных цен на газ для Беларуси не будет

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Беларуси. По его словам, фиксированных цен на газ не будет, однако принципы ценообразования в рамках создания единого рынка газа в ЕАЭС нужно как можно быстрее согласовать.

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«Фиксированных цен вообще не бывает, - заявил Дмитрий Медведев после заседания Совета министров Союзного государства. - А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными».
 
При этом он подчеркнул, что принципы определения цены должны быть согласованы. «Будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа», - добавил глава российского правительства. Сейчас задачей правительств двух стран, профильных министерств и ведомств, по словам Медведева, является необходимость отслеживать проблемы, возникающие в энергетической сфере, и решать их. 
 
В свою очередь премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что Беларусь не требует от России особых преференций и минимальных цен на газ. «Мы хотим, чтобы эта цена была сопоставимой или близкой к цене газа наших партнеров», - заключил он.
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