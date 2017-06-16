В Беларуси почти все банки разблокировали карточки БСБ Банка

Сегодня четыре белорусских банка отключили карточки БСБ Банка, который по решению Нацбанка потерял лицензию на проведение ряда операций с физлицами. В пресс-службе банка Телеграфу сообщили, что на данный момент все банки разблокировали карточки БСБ Банка, кроме БПС-Сбербанка.

Руководство финансового учреждения принесло клиентам извинения за неудобства, доставленные решением Национального банка. «Мы делаем все возможное, чтобы сгладить данный процесс», - отметили в банке.

Сейчас карты БСБ Банка разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка, в связи с чем могут возникнуть перебои в оплате метрополитена и некоторых объектах торговли. В банкоматах Белагропромбанка и Белинвестбанка снова можно снимать деньги с карточек. Также карточки БСБ банка полностью обслуживаются в банкоматах банков-партнеров сети СБС и собственными банкоматами.

В учреждении обратили внимание, что если у граждан появились проблемы в расчетах или снятии денег в банкоматах – значит этот банк закрыл обслуживание карт БСБ Банка.

«БСБ Банк отменил все комиссии за снятие денежных средств в банкоматах всех банков Беларуси. Если же у вас вдруг была взята комиссия, то она взималась не нашим банком. В любом случае мы будем готовы возместить ее нашим клиентам в полном объеме по отдельному заявлению», - заверили в банке.

Операции по банковским карточкам за границей проходят без ограничений.