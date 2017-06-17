Решение по спору о БелАЭС отложили до следующего совещания Конвенции Эспо

Принятие решения по спору Беларуси и Литвы о белорусской атомной станции, которую строят в Островце, отложили до следующего заседания участников Конвенции Эспо. Об этом накануне, 16 июня, сообщила замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.

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По ее словам, совещание сторон Конвенции Эспо в Минске пока не приняло решения по белорусско-литовскому вопросу о БелАЭС. Все спорные моменты будут озвучены на следующей сессии, которая пройдет в Женеве в конце 2018 года или в начале 2019-го.

Тогда стороны продолжат обсуждать все вопросы, посвященные конкретному спору. «Это не только Беларусь и Литва, но и Армения и Азербайджан, Великобритания, украинский вопрос», - отметила Ия Малкина.

Как ранее сообщал Телеграф, парламент Литвы официально признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности своей страны. Депутаты подписали соответствующий закон и заявили, что строительство этого объекта нарушает три международные конвенции.

Замминистра энергетики Михаил Михадюк напомнил, что Беларусь успешно провела миссию SEED и получила высокую оценку МАГАТЭ. Такую же высокую оценку дала и Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.