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17. 06. 2017

Лукашенко о своем отдыхе: терпеть не могу жару и лежать на пляже

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Посещая в пятницу Полесский радиационно-экологический заповедник, глава государства Александр Лукашенко признался, что не любит жаркую погоду и загорать, лежа на пляже. По его словам, отдых вовсе не означает поездки на море в теплые страны.

Президент отметил, что у него не может быть «обычного человеческого» отпуска, так как в Беларуси нет вице-президента, которому можно на время передать свои полномочия. Даже уезжая из страны на несколько дней, например, в Сочи, Александр Лукашенко продолжает поддерживать контроль и решать важные вопросы.
 
В представлении главы государства отдых - это смена обстановки и занятия, рода занятия. «Если ты сегодня играешь в хоккей, а завтра рубишь дрова, послезавтра косишь траву и так далее, бегаешь на лыжероллерах и так далее, – это есть отдых для меня», - отметил он.
 
Также Александр Лукашенко рассказал, что терпеть не может жару, лежать на пляже и загорать. «Меня турецкий президент уже целый год просто требует: «Приедь на родину ко мне. Я хочу, чтобы ты у меня побывал на родине». Я говорю: «Когда попрохладнее станет, я потом к тебе приеду». Он: «Как попрохладнее? У нас едут в сезон загорать». «Нет, мне надо попрохладнее», - заключил он.
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