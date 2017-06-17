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17. 06. 2017

В Беларуси почти все банки разблокировали карточки БСБ Банка

Источник фото: Sputnik

В Беларуси карточки клиентов БСБ Банка, у которого отзывают лицензию на проведение операций с физлицами, разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка. В пятницу утром четыре банка заблокировали операции по платежным картам БСБ Банка, а к вечеру три из них отменили блокировку. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В пятницу стало известно, что Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк отключили эмитированные БСБ Банком карточки от обслуживания, в связи с чем у многих людей возникли проблемы с расчетами в магазинах, на АЗС и при совершении операций в банкоматах. В этот же день они приняли решение разблокировать карточки БСБ Банка, кроме БПС-Сбербанка.
 
В банкоматах Белагропромбанка и Белинвестбанка снова можно снимать деньги с карточек. Также карточки БСБ банка полностью обслуживаются в банкоматах банков-партнеров сети СБС и в собственных банкоматах. Все комиссии за снятие наличных денег в банкоматах всех банков отменены.
 
«Если же у вас вдруг была взята комиссия, то она взималась не нашим банком. В любом случае мы будем готовы возместить ее нашим клиентам в полном объеме по отдельному заявлению», - заверили в банке.
 
Сообщается, что операции по банковским карточкам БСБ Банка за границей проходят без ограничений.
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