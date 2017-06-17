БАТЭ разгромил "Нафтан" и другие матчи 12-го тура чемпионата Беларуси

16 июня состоялись очередные матчи двенадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу. Борисовский БАТЭ разгромил в гостях новополоцкий «Нафтан» со счетом 3:0.

Александр Володько распечатал ворота соперника на 16-й минуте игры, а спустя 14 минут отличился Михаил Гордейчук. На 70-й минуте матча защитник хозяев Михаил Афанасьев отправил мяч в свои ворота, благодаря чему счет стал 3:0 в пользу БАТЭ.

Стоит отметить, что игроки «Нафтана» задержали начало матча с БАТЭ на 20 минут. Таким образом они выразили свой протест против большой задолженности клуба по зарплатам. Игроки БАТЭ проявили солидарность с ними и тоже оставались в раздевалке, пишет «Прессбол»

Что касается других матчей 12-го тура, «Торпедо-БелАЗ» в домашнем матче сыграло вничью с брестским «Динамо» (1:1), минскому «Динамо» удалось с минимальным счетом обыграть «Ислочь» (1:0), а могилевский «Днепр» уступил солигорскому «Шахтеру» (0:1).

За день до этого гродненский «Неман» оказался сильнее «Минска» (3:1), а в двух матча победителя не выявили: «Городея» сыграла с «Гомелем» по нулям, «Крумкачы» и «Слуцк» забили друг другу по одному голу.

В последнем матче тура футболисты «Витебска» сыграют на своем поле с мозырской «Славией».