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17. 06. 2017

БАТЭ разгромил "Нафтан" и другие матчи 12-го тура чемпионата Беларуси

Источник фото: БАТЭ

16 июня состоялись очередные матчи двенадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу. Борисовский БАТЭ разгромил в гостях новополоцкий «Нафтан» со счетом 3:0.

Александр Володько распечатал ворота соперника на 16-й минуте игры, а спустя 14 минут отличился Михаил Гордейчук. На 70-й минуте матча защитник хозяев Михаил Афанасьев отправил мяч в свои ворота, благодаря чему счет стал 3:0 в пользу БАТЭ.
 
Стоит отметить, что игроки «Нафтана» задержали начало матча с БАТЭ на 20 минут. Таким образом они выразили свой протест против большой задолженности клуба по зарплатам. Игроки БАТЭ проявили солидарность с ними и тоже оставались в раздевалке, пишет «Прессбол».
 
Что касается других матчей 12-го тура, «Торпедо-БелАЗ» в домашнем матче сыграло вничью с брестским «Динамо» (1:1), минскому «Динамо» удалось с минимальным счетом обыграть «Ислочь» (1:0), а могилевский «Днепр» уступил солигорскому «Шахтеру» (0:1).
 
За день до этого гродненский «Неман» оказался сильнее «Минска» (3:1), а в двух матча победителя не выявили: «Городея» сыграла с «Гомелем» по нулям, «Крумкачы» и «Слуцк» забили друг другу по одному голу.
 
В последнем матче тура футболисты «Витебска» сыграют на своем поле с мозырской «Славией».
 
Положение команд:
 
  1. Шахтер – 29 очков (разница мячей 17 – 5)
  2. БАТЭ – 26 (21 – 7)
  3. Динамо (Минск) – 25 (14 – 5)
  4. Слуцк – 22 (15 – 8)
  5. Неман – 21 (17 – 12)
  6. Торпедо-БелАЗ – 20 (14 – 11)
  7. Городея – 17 (11 – 9)
  8. Гомель – 16 (13 – 8)
  9. Днепр – 15 (14- 16)
  10. Витебск – 15 (10 – 11)
  11. Динамо (Брест) – 14 (13 – 14)
  12. Крумкачы – 13 (13 – 16)
  13. Минск – 10 (8 – 16)
  14. Славия – 7 (7 – 20)
  15. Ислочь – минус 1 (9 – 20)
  16. Нафтан – минус 1 (3 – 21)

 
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