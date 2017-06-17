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17. 06. 2017

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин

Хакеры взломали сервер Светлогорской центральной районной больницы и потребовали выплатить 1 биткоин за расшифровку файлов. Возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

15 мая в Светлогорский РОВД обратились медики и рассказали, что три назад неизвестное лицо зашифровало на сервере больницы все имеющиеся файлы. По их словам, хакер потребовал за решение проблемы выкуп в сумме криптовалюты 1ВТС (биткоин), что составляет около 2400 долларов. Эти деньги он требовал перечислить на электронный кошелек.
 
Правоохранители установили, что преступник подбирал пароль для доступа к удаленному управлению с пяти часов вечера 11 мая до двух часов дня 12 мая. За это время он 4625 раз попытался войти в систему. Затем он за две минуты зашифровал имеющиеся на сервере данные (13271 файл) и создал в каждом каталоге текстовый документ с требованием выплатить определенную сумму.
 
«Зашифрованные файлы восстановлению не подлежат», - сообщили в милиции.
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