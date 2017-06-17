Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин

Хакеры взломали сервер Светлогорской центральной районной больницы и потребовали выплатить 1 биткоин за расшифровку файлов. Возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Хакеры взломали сервер Светлогорской центральной районной больницы и потребовали выплатить 1 биткоин за расшифровку файлов. Возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...