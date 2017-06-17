Два УАЗа протаранили колонну байкеров на М1 под Борисовом

Крупная авария произошла вечером 16 июня на трассе М1 Брест-Минск-граница России в Борисовском районе. Два автомобиля УАЗ протаранили колонну байкеров Iron Pride, в результате чего четыре мотоциклиста пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Крупная авария произошла вечером 16 июня на трассе М1 Брест-Минск-граница России в Борисовском районе. Два автомобиля УАЗ протаранили колонну байкеров Iron Pride, в результате чего четыре мотоциклиста пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...