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17. 06. 2017

ИП, адвокатов и нотариусов освободят от обязательных взносов в ФСЗН

Министерство экономики Беларуси поддержало инициативу индивидуальных предпринимателей, которые предложили освободить их от обязательной уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа предусматривает, что ИП, адвокатам и нотариусам разрешат платить взносы в ФСЗН в добровольном порядке.

Эти изменения внесены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», сообщается в ответе Минэкономики, который получили в РОО «Перспектива». 
 
«Подготовлен проект указа по ФСЗН по принципу государственного социального страхования для ИП на добровольной основе, а не в обязательном порядке, как того и требовала «Перспектива» на протяжении последних лет», - сообщил руководитель объединения Анатолий Шумченко.
 
В ответе Минэкономики отмечается, что индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам предлагается предоставить право участвовать в системе государственного социального страхования на добровольной основе, а не в обязательном порядке. При этом юридические лица и ИП будут уплачивать взносы в ФСЗН за наемных работников в обязательном порядке, пишет TUT.by.
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