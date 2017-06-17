ИП, адвокатов и нотариусов освободят от обязательных взносов в ФСЗН

Министерство экономики Беларуси поддержало инициативу индивидуальных предпринимателей, которые предложили освободить их от обязательной уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа предусматривает, что ИП, адвокатам и нотариусам разрешат платить взносы в ФСЗН в добровольном порядке.

Эти изменения внесены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», сообщается в ответе Минэкономики, который получили в РОО «Перспектива».

«Подготовлен проект указа по ФСЗН по принципу государственного социального страхования для ИП на добровольной основе, а не в обязательном порядке, как того и требовала «Перспектива» на протяжении последних лет», - сообщил руководитель объединения Анатолий Шумченко.