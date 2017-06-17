Житель Бобруйска вывозил девушек на Кипр для занятия проституцией

В Бобруйске сотрудниками милиции задержали 36-летнего местного жителя, который вывозил девушек для занятия проституцией на Кипр. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома, опубликовав видео задержания сутенера.

По данным милиции, бобруйчанин познакомился в интернете с двумя девушками и предложил им высокооплачиваемую работу на Кипре. Во время переписки они оговорили условия нахождения за границей, после чего девушки встретились с мужчиной. Они согласились поехать в эту страну, чтобы там заниматься проституцией.

Сутенер пообещал девушкам, что они будут жить в комфортабельных апартаментах на берегу моря, иметь личный автомобиль, хорошо питаться. Заниматься проституцией им предстояло вечером или ночью в одном из ночных клубов на Кипре. Также мужчина гарантировал им зарплату в размере 1-2 тысячи долларов, но при особых стараниях жрицы любви могли якобы получить с обеспеченного клиента до 10 тысяч долларов за ночь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.