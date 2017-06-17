Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 13:44
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

Житель Бобруйска вывозил девушек на Кипр для занятия проституцией

В Бобруйске сотрудниками милиции задержали 36-летнего местного жителя, который вывозил девушек для занятия проституцией на Кипр. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома, опубликовав видео задержания сутенера.

По данным милиции, бобруйчанин познакомился в интернете с двумя девушками и предложил им высокооплачиваемую работу на Кипре. Во время переписки они оговорили условия нахождения за границей, после чего девушки встретились с мужчиной. Они согласились поехать в эту страну, чтобы там заниматься проституцией.
 
Сутенер пообещал девушкам, что они будут жить в комфортабельных апартаментах на берегу моря, иметь личный автомобиль, хорошо питаться. Заниматься проституцией им предстояло вечером или ночью в одном из ночных клубов на Кипре. Также мужчина гарантировал им зарплату в размере 1-2 тысячи долларов, но при особых стараниях жрицы любви могли якобы получить с обеспеченного клиента до 10 тысяч долларов за ночь.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.
 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Криминал
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.