В Пинске мужчина сорвался с башенного крана, он в реанимации

В Пинске мужчина сорвался с башенного крана и попал в реанимацию. О несчастном случае на территории одного из предприятий города медики скорой помощи проинформировали МЧС – им понадобилась помощь спасателей, чтобы спустить пострадавшего на землю.
В Пинске мужчина сорвался с башенного крана и попал в реанимацию. О несчастном случае на территории одного из предприятий города медики скорой помощи проинформировали МЧС – им понадобилась помощь спасателей, чтобы спустить пострадавшего на землю.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...