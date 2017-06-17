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17. 06. 2017

В Пинске мужчина сорвался с башенного крана, он в реанимации

Источник фото: МЧС

В Пинске мужчина сорвался с башенного крана и попал в реанимацию. О несчастном случае на территории одного из предприятий города медики скорой помощи проинформировали МЧС – им понадобилась помощь спасателей, чтобы спустить пострадавшего на землю.

В Брестском областном управлении МЧС рассказали, что инцидент произошел сегодня около девяти часов утра. От службы 103 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение, что на территории одного из предприятий с высоты упал человек, нужна помощь. Прибывшие туда спасатели установили, что на площадке крана-лесопогрузчика башенного типа на высоте около 10 метров над землей лежит человек, которого осматривают медики.
 
Работники МЧС спустили пострадавшего на землю. Им оказался крановщик 1962 года рождения. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Пинской больницы.
 
Предварительно установлено, что мужчина поднимался по металлической лестнице в кабину крановщика и на уровне 15 метров внезапно почувствовал себя плохо. Он не смог удержаться и сорвался вниз, пролетев около 5-6 метров и упав на переходную площадку.

  • Регионы:
  • Пинск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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