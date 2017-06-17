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17. 06. 2017

Кобяков призвал быстрее решать проблемы с поставками сельхозпродукции в РФ

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Беларусь предлагает России ускорить решение проблемных вопросов с поставками сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Союзного Совмина в пятницу, 16 июня.

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По его словам, Беларусь и Россия находятся еще в начале пути по линии взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. «Считаю, что здесь мы могли бы работать более эффективно и быстрее решать возникающие вопросы», - подчеркнул Андрей Кобяков.
 
Накануне премьер-министрам Беларуси и России удалось договориться о снятии взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения. То же касается и взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса. Стороны продолжат обмениваться оперативной информацией по линии санитарных служб и принимать определенные меры при необходимости, чтобы избежать проблемных ситуаций при поставках сельхозпродукции.
 
Также участники заседания Совета министров Союзного государства отметили позитивную динамику в товарообороте между Беларусью и Россией. С начала 2017 года он увеличился примерно на четверть до 9 миллиардов долларов.
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