Кобяков призвал быстрее решать проблемы с поставками сельхозпродукции в РФ

Беларусь предлагает России ускорить решение проблемных вопросов с поставками сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Союзного Совмина в пятницу, 16 июня.

смотрите также Рапота обеспокоен недопуском белорусских сельхозпродуктов в Россию

По его словам, Беларусь и Россия находятся еще в начале пути по линии взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. «Считаю, что здесь мы могли бы работать более эффективно и быстрее решать возникающие вопросы», - подчеркнул Андрей Кобяков.

Накануне премьер-министрам Беларуси и России удалось договориться о снятии взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения. То же касается и взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса. Стороны продолжат обмениваться оперативной информацией по линии санитарных служб и принимать определенные меры при необходимости, чтобы избежать проблемных ситуаций при поставках сельхозпродукции.

Также участники заседания Совета министров Союзного государства отметили позитивную динамику в товарообороте между Беларусью и Россией. С начала 2017 года он увеличился примерно на четверть до 9 миллиардов долларов.