Китайцы построят в разных регионах Беларуси 22 социальных дома

Правительства Беларуси и Китайской Народной Республики заключили соглашение о реализации второго этапа проекта по строительству социального жилья в нашей стране. Соответствующий документ, вступивший в силу с 16 июня, был размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Из документа следует, что Китай построит 1854 квартир социального жилья в 22 домах, которые появятся в Минске и в шести областях Беларуси. «Китайская сторона берет на себя расходы по строительству, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием», - отмечается в соглашении.

В общей сложности расходы на реализацию этого проекта составят 349,09 млн китайских юаней, или около 51 млн долларов. Расходы компании по управлению проектом от китайской стороны составят до 20 млн юаней (около 3 млн долларов). Больше всего денег будет потрачено в Минской области (11,8 млн долларов). В Могилевской области расходы составят около 9 млн долларов, в Гомельской и Витебской – около 8 млн, в Гродненской – 6,9 млн, в Брестской – 4,7 млн, и в Минске – 2,3 млн долларов.

Расходы финансируются из средств технико-экономической помощи, предусмотренных соглашением между правительством КНР и правительством Беларуси о технико-экономической помощи от 29 сентября 2016 года, и средств технико-экономической помощи в 2017 году. Строительством социальных домой займется предприятие, которое Беларусь выберет из рекомендуемых китайских предприятий.