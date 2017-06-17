Гомельчанину грозит до 4 лет заключения за порномультик во "ВКонтакте"

В Гомеле 19-летний парень скачал на свой мобильный телефон мультфильм с порнографическим содержанием. За то, что он разместил его в своих видеозаписях в соцсети «ВКонтакте», ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В Гомеле 19-летний парень скачал на свой мобильный телефон мультфильм с порнографическим содержанием. За то, что он разместил его в своих видеозаписях в соцсети «ВКонтакте», ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...