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17. 06. 2017

Гомельчанину грозит до 4 лет заключения за порномультик во "ВКонтакте"

В Гомеле 19-летний парень скачал на свой мобильный телефон мультфильм с порнографическим содержанием. За то, что он разместил его в своих видеозаписях в соцсети «ВКонтакте», ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«Гомельская праўда» пишет, что всего этот порномультфильм посмотрело более 92 тысяч пользователей. Эксперты сделали вывод, что анимационный фильм содержит сцены с вульгарно-натуралистическими, непристойными фиксациями половых сношений и расценивается как порнография.
 
В отношении молодого гомельчанина возбудили уголовное дело за хранение порнографических материалов с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Материалы уже переданы в суд.
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