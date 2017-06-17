Гомельчанину грозит до 4 лет заключения за порномультик во "ВКонтакте"

В Гомеле 19-летний парень скачал на свой мобильный телефон мультфильм с порнографическим содержанием. За то, что он разместил его в своих видеозаписях в соцсети «ВКонтакте», ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«Гомельская праўда» пишет, что всего этот порномультфильм посмотрело более 92 тысяч пользователей. Эксперты сделали вывод, что анимационный фильм содержит сцены с вульгарно-натуралистическими, непристойными фиксациями половых сношений и расценивается как порнография. В отношении молодого гомельчанина возбудили уголовное дело за хранение порнографических материалов с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Материалы уже переданы в суд.