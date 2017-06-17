Хакеры взломали сервер Светлогорской больницы и требовали 1 биткоин‍

Неизвестный хакер взломал сервер Светлогорской центральной районной больницы и запросил выкуп в криптовалюте. За расшифровку более 13 тысяч файлов злоумышленник потребовал 1 биткоин, что составляет примерно 2700 долларов. Подробности инцидента сообщили в криминальной милиции ОВД Светлогорского района.

15 мая в отделение милиции обратились сотрудники Светлогорской ЦРБ, которые сообщили о хакерской атаке на свой сервер. По их словам, злоумышленник зашифровал все файлы, которые имелись на сервере больницы, и потребовал выкуп в 1ВТС (биткоин). Деньги следовало перечислить на электронный кошелек, указанный в сообщении.

Правоохранители установили, что произошла атака путем перебора паролей к службе удаленного рабочего стола. Преступник подбирал пароль и логин администратора с 17:22 11 мая до 13:48 12 мая. Было зафиксировано 4625 попыток войти в систему. После получения доступа к удаленному управлению хакер в течение двух минут зашифровал все данные (13271 файл).

«Зашифрованные файлы восстановлению не подлежат», - отметили в милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.