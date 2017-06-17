В Гомеле водитель автобуса проехал 6 остановок, глядя в телефон

В Гомеле водитель пассажирского автобуса №33 решил себя развлечь и на протяжении шести остановок смотрел в экран телефона вместо того, чтобы следить за дорогой. Один из очевидцев снял этот процесс на видеокамеру и выложил в интернет.
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В Гомеле водитель пассажирского автобуса №33 решил себя развлечь и на протяжении шести остановок смотрел в экран телефона вместо того, чтобы следить за дорогой. Один из очевидцев снял этот процесс на видеокамеру и выложил в интернет.
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...