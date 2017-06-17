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17. 06. 2017

В Гомеле водитель автобуса проехал 6 остановок, глядя в телефон

В Гомеле водитель пассажирского автобуса №33 решил себя развлечь и на протяжении шести остановок смотрел в экран телефона вместо того, чтобы следить за дорогой. Один из очевидцев снял этот процесс на видеокамеру и выложил в интернет.

Автор видео утверждает, что водитель гомельского парка №1 сначала не реагировал на замечания кондуктора и убрал телефон лишь тогда, когда пассажир снял его на видеокамеру. По его словам, автобус отстал от расписания. 
 
Гомельчанин, который выложил ролик в YouTube, пожаловался на водителя в автобусный парк и собирается предоставить запись в ГАИ.
 
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