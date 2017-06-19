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19. 06. 2017

БНБ-Банк займется обслуживанием физлиц – клиентов БСБ Банка‍

Белорусский народный банк (БНБ-Банк) займется обслуживанием клиентов-физических лиц ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк». Сегодня стало известно, что представители финансовых учреждений заключили соответствующее соглашение.

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На прошлой неделе Нацбанк сообщил, что БСБ Банк будет лишен лицензии на совершение операций с физическими лицами из-за выявленных нарушений в деятельности. Это произойдет с 26 июня. При этом банк продолжает работать с юридическими лицами на прежней основе.
 
В связи с заключенным соглашением БСБ Банк предлагает своим клиентам – физлицам по упрощенной схеме перевести свои счета на обслуживание в БНБ-Банке. Клиенты БСБ Банка получат аналогичные условия  обслуживания, но к ним добавятся новые сервисы – оформление карт с грейс-периодом, овердрафтное кредитование, бесплатное увеличение уровня карты, срочные депозиты на привлекательных условиях и другие. 
 
Клиенты БСБ Банка могут получить платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых можно будет снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Также банки планируют объединить банкоматные сети.
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