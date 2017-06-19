БНБ-Банк займется обслуживанием физлиц – клиентов БСБ Банка‍

Белорусский народный банк (БНБ-Банк) займется обслуживанием клиентов-физических лиц ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк». Сегодня стало известно, что представители финансовых учреждений заключили соответствующее соглашение.
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новость
Белорусский народный банк (БНБ-Банк) займется обслуживанием клиентов-физических лиц ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк». Сегодня стало известно, что представители финансовых учреждений заключили соответствующее соглашение.
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