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19. 06. 2017

Глава Минпрома: в Беларуси могут создать свой легковой автомобиль

В будущем в Беларуси могут начать производить собственный легковой автомобиль, а сейчас ведется работа по созданию электрокара. Об этом заявил министр промышленности Виталий Вовк в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы открываем новый завод, на базе него будем формировать технологов, конструкторов и выходить на новый уровень. Будет создано сначала небольшое КБ для сопровождения, потом оно будет развиваться, и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим автомобиль, сконструированный у нас», – отметил министр.
 
Виталий Вовк также рассказал, что в Беларуси сейчас готовят первый легковой автомобиль с электроприводом. Этим занимается Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук. По словам главы Минпрома, первый белорусский электрокар в ближайшее время будет проходить испытания. «Над этим очень серьезно работать: от первого образца до серийного выпуска — большой срок», - добавил он.
 
В Беларуси разработана стратегия развития машиностроения на 2017-2020 годы и в перспективе до 2030 года, реализацию которой планируется направить 17,5 млрд рублей. Речь идет о модернизации старых и создании новых производств, создании автокомпонентов. «Появятся новые изделия - наши предприятия работают над беспилотным трактором, беспилотным комбайном», - отметил Вовк.
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