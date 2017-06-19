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19. 06. 2017

Азаренко возвращается на корт матчем с японкой Одзаки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возвращается на корт и уже завтра будет выступать на турнире в испанской Мальорке, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Свой первый матч после декретного отпуска она сыграет с 23-летней японкой Рисой Одзаки.

Виктория Азаренко прервала выступления в мае 2016 года из-за беременности и рождения сына. Первенец появился на свет в декабре. После родов спортсменка сообщила, что планирует вернуться в большой теннис в начале 2018 года, потом перенесла эту дату на июль, а затем и вовсе решила приступить к соревнованиям в июне.
 
Первый матч после родов Виктория Азаренко проведет 20 июня на турнире на Мальорке. Ее соперницей станет теннисистка из Японии Риса Одзаки, который сейчас занимает 73-е место в рейтинге WTA. По этому случаю пресс-служба Женской теннисной ассоциации подготовила ролик:
 
 
На пресс-конференции Виктория Азаренко заявила, что на Мальорке начинается новый этап ее карьеры. «Я много тренировалась, и надеюсь, что буду конкурентоспособной после такого долгого отсутствия. Я знаю, что это будет нелегко, но я буду стараться», - отметила она.
 
После Мальорки спортсменка собирается отправиться в Англию, где будет готовиться к Уимблдонскому турниру.
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