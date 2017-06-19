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19. 06. 2017

Гомельчанка, которая подожгла себя на проходной "Коминтерна", скончалась

В воскресенье в реанимации Гомельской городской клинической больницы №1 скончалась 55-летняя работница фабрики «Коминтерн». 9 июня женщину в тяжелом состоянии госпитализировали после того, как она попыталась устроить акт самосожжения на проходной завода.

По словам главврача больницы Олега Ядренцева, несмотря на принимаемые со стороны медиков меры, пострадавшая скончалась 18 июня. У него было диагностированы ожоги 57% тела, пишет БелТА.
 
Как ранее сообщал Телеграф, инцидент произошел 9 июня на проходной «Коминтерна» в Гомеле. Женщина, которая работала там уборщицей, пришла на территорию предприятия, облитая легковоспламеняющейся жидкостью. Прямо на проходной она подожгла себя. Гомельчанку спал работник подрядной организации, который сбил пламя одеялом.
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